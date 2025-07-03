На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

IKEA может вернуться в Россию с новой концепцией

Совет ТЦ РФ: IKEA может вернуться в РФ с новым форматом работы за пределами ТЦ
true
true
true
close
Global Look Press

IKEA может вернуться в Россию, но уже с новой концепцией и без возобновления работы на базе торговых центров «Мега», считает управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. Хотя в сентябре истекает срок обратного выкупа шведской компании, это вряд ли заставит ее торопиться, поскольку договорные обязательства всегда можно пересмотреть, заявил он НСН.

Все детали договора по сотрудничеству с «Мегой» — коммерческая тайна, однако никакой бизнес не отказывается полностью от работы в любой стране, отметил эксперт. По его словам, компания всегда будет работать там, где её устраивают условия хотя бы по минимальному набору критериев.

«Поэтому я думаю, что IKEA вернется. Вопрос только в том, обязывает ли их торопиться тот факт, что в сентябре истекает срок обратного выкупа», — подчеркнул Войцеховский.

Он предположил, что в данном случае этот фактор не будет решающим, основное в текущем контексте – считает ли компания свой бизнес успешным в конкретной стране или нет. Если ответ положительный, то любой договор можно изменить, возобновив переговоры.

По мнению Войцеховсокго, если IKEA всё же-таки решит вернуться, она сделает это под новой концепцией. Вероятно, ей уже не понадобятся торговые центры, а касательно договоров — это всего лишь формальность, и не означает, что до сентября компания будет торопиться и ускоряться, считает он.

До этого суд в Москве разрешил российскому представителю шведской компании IKEA ООО «Торг» выплатить долг в рассрочку. Компания будет выплачивать Федеральной налоговой службе долг в размере 9,3 млрд рублей в течение 32 месяцев равными долями в размере 289 млн рублей. Рассрочка будет предоставлена под залог имущества.

Ранее стало известно, возвращения каких брендов ждут россияне в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами