IKEA может вернуться в Россию с новой концепцией

IKEA может вернуться в Россию, но уже с новой концепцией и без возобновления работы на базе торговых центров «Мега», считает управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. Хотя в сентябре истекает срок обратного выкупа шведской компании, это вряд ли заставит ее торопиться, поскольку договорные обязательства всегда можно пересмотреть, заявил он НСН.

Все детали договора по сотрудничеству с «Мегой» — коммерческая тайна, однако никакой бизнес не отказывается полностью от работы в любой стране, отметил эксперт. По его словам, компания всегда будет работать там, где её устраивают условия хотя бы по минимальному набору критериев.

«Поэтому я думаю, что IKEA вернется. Вопрос только в том, обязывает ли их торопиться тот факт, что в сентябре истекает срок обратного выкупа», — подчеркнул Войцеховский.

Он предположил, что в данном случае этот фактор не будет решающим, основное в текущем контексте – считает ли компания свой бизнес успешным в конкретной стране или нет. Если ответ положительный, то любой договор можно изменить, возобновив переговоры.

По мнению Войцеховсокго, если IKEA всё же-таки решит вернуться, она сделает это под новой концепцией. Вероятно, ей уже не понадобятся торговые центры, а касательно договоров — это всего лишь формальность, и не означает, что до сентября компания будет торопиться и ускоряться, считает он.

До этого суд в Москве разрешил российскому представителю шведской компании IKEA ООО «Торг» выплатить долг в рассрочку. Компания будет выплачивать Федеральной налоговой службе долг в размере 9,3 млрд рублей в течение 32 месяцев равными долями в размере 289 млн рублей. Рассрочка будет предоставлена под залог имущества.

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