В ЦБ раскрыли план по снижению ключевой ставки

Директор департамента ЦБ Ганган: ключевую ставку могут снизить до конца года
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Центробанк РФ может до конца 2025 года понизить ключевую ставку, если экономическая ситуация в стране будет отвечать запланированному сценарию. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

«Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено», — отметил Ганган.

По его словам, риски усиления инфляции сохраняются, в том числе со стороны геополитического фактора, поэтому Банк России будет принимать решение по ставке исходя из ситуации.

До этого инвестиционный советник Юлия Кузнецова спрогнозировала снижение ключевой ставки до 16% в сентябре.

25 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.

В ЦБ сообщили, что такое решение было принято в связи с тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось. Рост внутреннего спроса замедляется, а экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Ранее в ЦБ прокомментировали возможность запрета на снятие наличных с депозитов.

