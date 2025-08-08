На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ прокомментировали возможность запрета на снятие наличных с депозитов

ЦБ: запрет на снятие наличных с депозитов невозможен
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Запрет на снятие средств с депозитов в России невозможен. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, чьи слова цитирует ТАСС.

Изначально ТАСС приводил заявление Заботкина со ссылкой на публикацию в Telegram-канале Центробанка. Тем не менее, в канале регулятора соответствующего заявления нет. Вероятно, пост с интервью был удален.

«Нет, запрет на снятие депозитов невозможен. Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики», — подчеркнул Заботкин.

Заявление представителя Центробанка стало комментарием к появляющимся с 2024 года сообщениям о возможной заморозке вкладов в России.

В феврале 2025 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у ЦБ РФ нет полномочий на заморозку вкладов. Позднее депутат Аксаков заявил, что слух про заморозку вкладов могли пустить застройщики.

Ранее юрист оценил возможность заморозки вкладов россиян.

