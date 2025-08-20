На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин разрешил «РусГазДобыче» купить акции двух производителей оборудования

Путин одобрил покупку акций «ГМС Нефтемаш» и «Гидромашсервис»
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

«РусГазДобыча» получила разрешение президента РФ Владимира Путина на приобретение активов машиностроительной «Группы ГМС» — одного из ведущих производителей насосного и компрессорного оборудования, говорится в распоряжении президента.

Таким образом, «РусГазДобыча» и ее дочерние предприятия могут приобрести 2,797 млн обыкновенных акций и 2,571 млн привилегированных акций «ГМС Нефтемаш», а также 3 тыс. обыкновенных акций и 170 привилегированных акций «Гидромашсервиса».

«ГМС Нефтемаш» и «Гидромашсервис» входят в «Группу ГМС», которая, в свою очередь, принадлежит АО «ГМС Холдинг». Предприятия с декабря прошлого года были переданы во временное управление Росимущества. Сейчас, согласно указу президента, они выведены из временного управления.

В январе этого года Путин разрешил компании «Балчуг Капитал» купить дочернюю компанию группы Goldman Sachs.

Ранее Британия ввела новые санкции против российских танкеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами