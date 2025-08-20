Путин разрешил «РусГазДобыче» купить акции двух производителей оборудования

«РусГазДобыча» получила разрешение президента РФ Владимира Путина на приобретение активов машиностроительной «Группы ГМС» — одного из ведущих производителей насосного и компрессорного оборудования, говорится в распоряжении президента.

Таким образом, «РусГазДобыча» и ее дочерние предприятия могут приобрести 2,797 млн обыкновенных акций и 2,571 млн привилегированных акций «ГМС Нефтемаш», а также 3 тыс. обыкновенных акций и 170 привилегированных акций «Гидромашсервиса».

«ГМС Нефтемаш» и «Гидромашсервис» входят в «Группу ГМС», которая, в свою очередь, принадлежит АО «ГМС Холдинг». Предприятия с декабря прошлого года были переданы во временное управление Росимущества. Сейчас, согласно указу президента, они выведены из временного управления.

В январе этого года Путин разрешил компании «Балчуг Капитал» купить дочернюю компанию группы Goldman Sachs.

