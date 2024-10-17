Британия ввела новые санкции против российских танкеров

Великобритания ввела санкции в отношении 22 российских танкеров. Об этом сообщило министерство иностранных дел Соединенного королевства.

«Новые санкции введены против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа», — говорится в сообщении.

Из заявления МИД следует, что этот пакет санкций стал крупнейшим из принятых Лондоном в отношении российских танкеров. Кроме того, под санкции попала российская газовая компания АО «РусГазДобыча».

При этом в министерсте подчеркнули, что Великобритания продолжит усиливать давление на газовую отрасль в РФ.

В июле 2024 года власти Соединенного королевства ввели санкции против 11 российских нефтяных танкеров. В качестве причины было названо участие этих судов в деятельности, якобы подрывающей суверенитет Украины.

Позже ситуацию прокомментировали в посольстве Москвы в Лондоне. Там отметили, что данное решение британского руководства свидетельствует об отсутствии у него «свежих идей» по Украине.

Ранее британские дипломаты назвали условие для снятия санкций с РФ.