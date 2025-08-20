На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британия ввела санкции против финансово-кредитного института Кыргызстана

Великобритания ввела санкции против ООО «Капитал Банк Центральной Азии»
Carlos Jasso/Reuters

Великобритания ввела санкции против ООО «Капитал Банк Центральной Азии». Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

В санкционный список также попал директор ООО «Капитал Банк Центральной Азии» Кантемир Чалбаев.

До этого президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что республика не помогает России обходить западные санкции. По его словам, Бишкек ни разу не поставил на российскую территорию санкционные товары. Он обратился к властям обвиняющих Киргизию стран, потребовав напрямую предоставить доказательства того, что республика помогает РФ обходить рестрикции.

В июле Великобритания включила в санкционный список 18 российских граждан и учебный центр по обвинениям в причастности к кибератакам. Среди организаций под ограничения попали 161-й центр подготовки специалистов (ЦПС) и НКО «Африканская инициатива». Санкции также затронули ряд частных лиц, включая Виктора Луквенко, Анну Замараеву и Артема Куреева.

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в эффективности антироссийских санкций.

