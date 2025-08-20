На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хабаровский предприниматель из-за долгов лишился самолета

Amur Mash: у хабаровского бизнесмена за долги забрали самолет Ан-2
Виталий Аньков/РИА Новости

В Хабаровском крае задолжавший предприниматель лишился собственного самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Бизнесмен не платил бывшей супруге и компании, где ранее был учредителем. В итоге долг составил 51,3 млн рублей. Мужчине запретили выезд за рубеж и арестовали его счета, но это не помогло. Однако бизнесмен не думал погашать долги и попытался спрятать самолет Ан-2 в одном из поселков края.

Воздушное судно объявили в розыск и быстро нашли. Сейчас борт может быть выставлен на продажу, а вырученное будет направлено на выплату долгов. Если же вырученных за самолет средств не хватит, то кредиторы продолжат взыскивать имущество.

14 августа стало известно, что имущество актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) арестовано из-за долгов.

За день до этого сообщалось, что суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с рэпера Басты (Василия Вакуленко) и его жены Елены Пинской.

Ранее на юмористов Петросяна и Степаненко подали в суд.

