В России сократился наличный денежный оборот

ЦБ: наличный денежный оборот в России сократился на 7,5%
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

За второй квартал 2025 года наличный денежный расчет в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 7,5% — до 30,9 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России.

Так, по данным Центробанка, в кассы и банкоматы банков в II квартале поступило 15,1 трлн рублей, было выдано 15,8 трлн рублей. В аналогияный период 2024 года поступления находились на уровне 16,3 трлн рублей, а выдачи — 17,1 трлн рублей.

Кроме того, Центробанк назвал лидеров по наличному денежному обороту РФ 2025 году. На первой позиции расположилась Москва с наличным оборотом 6,8 трлн рублей, на втором месте – Московская область. Ее оборот наличных денег составил 2,2 трлн рублей, на третьем месте – Санкт-Петербург – 1,8 трлн рублей.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Центробанку и правительству обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля, включая его использование физическими и юридическими лицами, а также в бюджетном процессе, определив сроки реализации соответствующих этапов.

Ответственными за исполнение поручения были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главу Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее россияне вернули в оборот монеты на сумму около 242 млн рублей.

