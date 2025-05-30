Россияне вернули в оборот монеты на сумму около 242 млн рублей

Россияне в рамках ежегодной акции «Монетная неделя» вернули в денежный оборот более 51 млн монет на сумму около 242 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка РФ.

В заявлении отмечается, что акция прошла в апреле текущего года. К ней присоединились не только банки, но и различные торговые точки. Благодаря этому в «Монетной неделе» смогли принять участие жители 3058 населенных пунктов, тогда как в 2024 году этот показатель составил 2568 населенных пунктов.

«Люди сдали <...> 235 тонн мелочи — на 17,5% больше, чем прошлой осенью. Половина общего веса — монеты номиналом 1, 2 и 5 рублей, наиболее востребованные в магазинах», — говорится в публикации.

По данным Банка России, больше всего монет удалось собрать в столичном регионе и Санкт-Петербурге. Также в лидерах оказались Ленинградская область и Краснодарский край.

В сообщении уточняется, что ряд банков и магазинов до сих пор продолжают принимать монеты. Их меняют на банкноты или зачисляют на счета граждан эквивалентную сумму.

Ранее в США сообщили о планах властей прекратить чеканку одноцентовых монет.