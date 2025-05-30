На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Россияне вернули в оборот монеты на сумму около 242 млн рублей

Центробанк РФ: россияне вернули в оборот более 51 млн монет весом 235 тонн
close
Depositphotos

Россияне в рамках ежегодной акции «Монетная неделя» вернули в денежный оборот более 51 млн монет на сумму около 242 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка РФ.

В заявлении отмечается, что акция прошла в апреле текущего года. К ней присоединились не только банки, но и различные торговые точки. Благодаря этому в «Монетной неделе» смогли принять участие жители 3058 населенных пунктов, тогда как в 2024 году этот показатель составил 2568 населенных пунктов.

«Люди сдали <...> 235 тонн мелочи — на 17,5% больше, чем прошлой осенью. Половина общего веса — монеты номиналом 1, 2 и 5 рублей, наиболее востребованные в магазинах», — говорится в публикации.

По данным Банка России, больше всего монет удалось собрать в столичном регионе и Санкт-Петербурге. Также в лидерах оказались Ленинградская область и Краснодарский край.

В сообщении уточняется, что ряд банков и магазинов до сих пор продолжают принимать монеты. Их меняют на банкноты или зачисляют на счета граждан эквивалентную сумму.

Ранее в США сообщили о планах властей прекратить чеканку одноцентовых монет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами