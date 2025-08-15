На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ и правительству поручили обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля

Путин поручил обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля
Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку и правительству обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля. Полный перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил с 18 по 21 июня, опубликован на сайте Кремля.

В документе сказано, что ЦБ и кабмин должны с учетом ранее данных поручений обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля, включая его использование физическими и юридическими лицами, а также в бюджетном процессе, определив сроки реализации соответствующих этапов.

Доклад по данному вопросу нужно представить до 15 октября, далее — один раз в полгода.

Путин назначил ответственными за исполнение поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

Также глава государства распорядился до 1 октября разработать план структурных изменений в российской экономике. Он должен предусматривать несколько основных направлений, например, изменение структуры занятости и повышение качества инвестиционного климата.

Кроме того, Путин поручил правительству проработать идеи по созданию новой национальной модели торговли.

Ранее президент РФ утвердил внедрение цифрового рубля в бюджетную систему.

