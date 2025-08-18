На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Биржевая цена бензина в России достигла исторического максимума

Стоимость бензина Аи-92 на бирже впервые превысила 71 тыс. рублей за тонну
close
Depositphotos

В ходе первых торгов на Петербургской бирже стоимость бензина марки Аи-92 достигла 71 309 рублей. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

Согласно данным площадки, Аи-92 в понедельник подорожал на 1,28%, превысив показатели сентябрьской отметки 2023 года.

Помимо этого, увеличилась цена бензина Аи-95 на 1,86%, до 80,3 тыс. рублей за тонну. При этом данные показатели не превысили ценового максимума в 80,51 тыс. рублей за тонну, достигнутого около недели назад.

До этого стало известно, что правительство планирует продлить действующий запрет на экспорт бензина для производителей топлива на весь сентябрь. По данным ТАСС, на совещании вице-премьера Александра Новака с представителями нефтяных компаний была дана рекомендация сдерживать рост цен на топливо как в оптовом, так и в розничном сегментах рынка.

По словам собеседника, предлагаемые кабмином инициативы позволят нефтяным компаниям рассчитывать на получение компенсационных выплат.

Ранее в России запретили экспорт бензина для нефтяников.

