Цены на бензин Аи-95 снова побили рекорд

Стоимость бензина марки Аи-95 третий день подряд обновляет рекорд, превысив отметку в 78 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Согласно данным торгов, цена бензина Премиум-95 выросла на 1,09%, до 78,816 тысячи рублей за тонну. Таким образом, стоимость марки снова достигла максимальных значений за всю историю торгов.

При этом, по данным биржи, бензин марки Аи-92 подорожал на 0,45%, до 67,62 тысячи рублей за тонну. Топливо постепенно приближается к рекордному значению, зафиксированному в сентябре 2023 года — 70,508 тысячи рублей за тонну.

Накануне сообщалось, что рекордное подорожание бензина АИ-95 на Петербургской бирже связано с атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Предположительно, в результате ударов установки первичной переработки сырья суммарной производительностью около 40 тысяч тонн в сутки могли получить повреждения.

Ранее в России запретили экспорт бензина для нефтяников.