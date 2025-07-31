Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов

Зеленский подписал закон об увеличении военных трат в 2025 году на $9,8 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 31 июля закон об повышении трат на сектор безопасности и обороны страны в 2025 году на 412 млрд гривен ($9,8 млрд). Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

В этот же день депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что парламент поддержал повышение военных расходов на этот год на указанную сумму.

В карточке законопроекта «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2025 год» о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны» появилось указание, что документ возвращен с подписью главы государства.

25 июля агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь профинансировать повышение заработной платы военнослужащим, чтобы решить проблему с нехваткой новобранцев. Журналисты отмечали, что увеличение выплат военным увеличит нагрузку на государственный бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% ВВП на фоне огромных военных расходов.

Ранее Зеленский назвал украинских военнослужащих оружием.