На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов

Зеленский подписал закон об увеличении военных трат в 2025 году на $9,8 млрд
true
true
true
close
Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 31 июля закон об повышении трат на сектор безопасности и обороны страны в 2025 году на 412 млрд гривен ($9,8 млрд). Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

В этот же день депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что парламент поддержал повышение военных расходов на этот год на указанную сумму.

В карточке законопроекта «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2025 год» о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны» появилось указание, что документ возвращен с подписью главы государства.

25 июля агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь профинансировать повышение заработной платы военнослужащим, чтобы решить проблему с нехваткой новобранцев. Журналисты отмечали, что увеличение выплат военным увеличит нагрузку на государственный бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% ВВП на фоне огромных военных расходов.

Ранее Зеленский назвал украинских военнослужащих оружием.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами