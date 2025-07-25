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Зеленский заявил, что Украине нужно найти $65 млрд

Зеленский: Украине нужно $65 млрд, чтобы закрыть дефицит и производить дроны
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Владимир Зеленский/Telegram

Украине нужно найти $65 млрд, чтобы закрыть свои потребности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Он рассказал, что $40 млрд необходимо, чтобы покрыть дефицит бюджета, $25 млрд — на производство дронов.

«Ракеты, дроны, РЭБы, это направление — 25 миллиардов. Это уже 65, если все это закрывать. Я начал над этим работать. Очень тяжелая тема, но я уже начал», — сказал он и перечислил лидеров европейских стран и институтов, с которыми обсуждал этот вопрос.

Зеленский также заявил, что европейцы не дают средства на зарплаты украинским военными, а только на оружие, «но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех».

21 июля украинский президент по итогам встречи с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро сообщил, что французские компании готовы производить беспилотники на территории Украины.

Ранее Зеленский поручил увеличить закупки БПЛА.

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