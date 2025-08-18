На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве больше всего выросли зарплаты инженерно-технических работников в строительстве

SuperJob: зарплата ИТР в строительстве в Москве увеличилась на 17,8%
Shutterstock

В Москве за год больше всего увеличились зарплаты инженерно-технических работников (ИТР) в строительной сфере. Об этом агентству «Прайм» сообщили в SuperJob.

Зарплаты в этом секторе выросли на 17,8%. На втором месте находятся работники HR-сферы. В условиях кадрового голода перед работодателями встала проблема привлечения и удержания персонала, и они вынуждены были поднять зарплаты в HR-сфере на 17,6%.

Третье место по росту зарплат занимает IT-сфера. Ее работники стали получать больше на 13%.

4 августа в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики Университета «Синергия» Юлия Тулупникова высказала мнение, что радикальное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России маловероятно.

30 июля сообщалось, что количество россиян с ежемесячной заработной платой в размере от одного миллиона рублей в 2025 году превысило 45 тысяч человек.

Ранее россиянам рассказали, в каких сферах чаще всего можно достигнуть дохода свыше 1 млн в месяц.

