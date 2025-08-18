На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы регионы с самой высокой зарплатой в России

РИА Новости: ЯНАО, ХМАО и Чукотский округ лидируют по уровню зарплат в России
Depositphotos

Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа стали лидерами рейтинга уровня зарплат среди регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

По данным агентства, две трети жителей ЯНАО получают зарплату выше средней. Подобные показатели связаны с высокой оплатой труда в ключевой для региона отрасли — добычи нефти и газа.

Второе место занял Чукотский автономный округ. В регионе зарплату выше средней получают 55,1% работников. Замкнул тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 52,7%.

Помимо этого, в топ-5 рейтинга вошли Магаданская область и Ненецкий автономный округ — 52,5 и 52,3% соответственно.

2 августа данные Росстата показали, что наибольшее число россиян, которые имеют заработную плату в размере от 1 млн рублей, работают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В список российских регионов по такой зарплате также попали Свердловская область, Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская область и другие.

Новость дополняется.

