В Госдепе рассказали о рисках санкций против Китая из-за российской нефти

Рубио: санкции против КНР за переработку нефти из России могут вызвать рост цен

США опасаются роста цен на энергоносители в мире в случае введения вторичных санкций против Китая за переработку российской нефти. Об этом рассказал Fox News госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, при таком развитии событий КНР все равно будет перерабатывать нефть из РФ и она попадет на глобальный рынок.

«Любой, кто покупает эту нефть, будет платить за нее больше, или, если ее не будет, должен будет искать альтернативные источники», — сказал дипломат.

Он добавил, что страны Европы «не в восторге» от подобных сценариев.

В начале августа президент США Дональд Трамп пригрозил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании на Украине введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Однако после саммита с президентом Владимиром Путиным на Аляске 15 августа он сказал, что введение вторичных санкций в отношении РФ оказало бы разрушительное влияние на ее экономику, но, «возможно, этого не придется делать»

Ранее Госдеп объяснил необходимость «механизмов принудительного исполнения» в сделке по Украине.