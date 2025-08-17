На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе рассказали о рисках санкций против Китая из-за российской нефти

Рубио: санкции против КНР за переработку нефти из России могут вызвать рост цен
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

США опасаются роста цен на энергоносители в мире в случае введения вторичных санкций против Китая за переработку российской нефти. Об этом рассказал Fox News госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, при таком развитии событий КНР все равно будет перерабатывать нефть из РФ и она попадет на глобальный рынок.

«Любой, кто покупает эту нефть, будет платить за нее больше, или, если ее не будет, должен будет искать альтернативные источники», — сказал дипломат.

Он добавил, что страны Европы «не в восторге» от подобных сценариев.

В начале августа президент США Дональд Трамп пригрозил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании на Украине введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Однако после саммита с президентом Владимиром Путиным на Аляске 15 августа он сказал, что введение вторичных санкций в отношении РФ оказало бы разрушительное влияние на ее экономику, но, «возможно, этого не придется делать»

Ранее Госдеп объяснил необходимость «механизмов принудительного исполнения» в сделке по Украине.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами