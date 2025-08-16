На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Индекс Мосбиржи упал после встречи Путина и Трампа

Торги на Мосбирже закрылись падением акций после саммита РФ и США
Kevin Lamarque/Reuters

Индекс Московской биржи с кодом IMOEX2 потерял 2,03% на дополнительной сессии в выходные, закрывшись на отметке 2950,89 пункта. Динамику связывают с заявлениями лидеров России и США после встречи на Аляске 15 августа, свидетельствуют данные торговой площадки.

Лидером роста стали бумаги Ozon (+0,72%) и «Абрау-Дюрсо» (+0,33%). Наибольшее падение показали: «Юнипро» (-3,51%), ММК (-3,16%), НЛМК (-3,1%), «Газпром» (-3,08%), «Эн+ Груп» (-3,03%).

С 1 марта 2025 года Московская биржа проводит дополнительные сессии в выходные дни. Количество торгуемых бумаг за это время выросло вдвое — до 114 позиций. С 28 июня индекс IMOEX2 рассчитывается непрерывно: на утренней, основной, вечерней и выходной сессиях (с 10:00 до 19:00 мск).

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Переговоры на базе Элмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлились 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Путин на пресс-конференции говорил более восьми минут, Трамп — менее четырех.

Ранее в отеле на Аляске нашли секретные документы о встрече Путина и Трампа.

