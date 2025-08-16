На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Лензолоте» решили ликвидировать компанию

Акционеры «Лензолота» одобрили решение о ликвидации ПАО
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Акционеры ПАО «Лензолото» провели собрание, на котором одобрили решение о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии. Об этом сказано в сообщении организации, опубликованном на сайте раскрытия информации.

«Ликвидировать добровольно ПАО «Лензолото»,» — говорится в решении.

Также сообщается, что ликвидационная комиссия в течение 18 месяцев с момента принятия решения выполняет все необходимые действия, которые связаны с ликвидацией ПАО «Лензолото».

В апреле 2024 года материнская компания «Полюс» сообщила, что закрыла сделку по продаже всех принадлежащих ей акций «Золотодобывающей компании «Лензолото» группе инвесторов из России, однако ПАО «Лензолото» остается у «Полюса».

До этого президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на цену золота, которая добралась до своего исторического максимума. В ходе беседы глава государства указал на тенденцию распространения непрозрачных операций с золотыми слитками, против которых направлена деятельность службы по финмониторингу.

Ранее в России открыли крупнейшее месторождение золота.

