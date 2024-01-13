В России открыли крупнейшее месторождение золота

На Совином месторождении «Росатома» обнаружено месторождение золота в объеме более 100 тонн, ставшее крупнейшим среди открытых в России с 1991 года. Об этом сообщила компания «Атомредметзолото» со ссылкой на государственную комиссию по запасам твердых полезных ископаемых Роснедр.

Отмечается, что к настоящему времени уже завершились все поисковые, топографо-геодезические, геолого-геохимические и геофизические работы. Буровые работы проводились беспрерывно. Всего за три года было пробурено 123 скважины суммарной длиной более 32 км, указали в компании.

«Атомредметзолото» вложил более 1 млрд рублей для создания горнорудного кластера на базе месторождения Совиное и рудных полей Рывеем и Дор. К концу 2028 года планируется завершить строительство и запустить горно-обогатительное производство. В компании рассчитывают, что с 2029 года на месторождении удастся выпускать от 3 тонн золота в год.

В ноябре минувшего года газета «Ведомости» со ссылкой на доклад «Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов» сообщала, что в России производство золота в перспективе в 2030 году может достигнуть своего пика.

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