Госдолг США обновил исторический максимум

Государственный долг США впервые в истории преодолел отметку в $37 трлн. Об этом сообщило министерство финансов страны.

«$37,004,817,625,842.56», — указано в таблице о размере американского долга.

7 августа основатель бюллетеня High Yield Economics Дэниэл Альтман в статье для Foreign Policy предупредил, что мировая экономика в обозримом будущем может столкнуться с беспрецедентным по своим масштабам валютным кризисом из-за огромного госдолга семи развитых стран. По словам эксперта, сложившаяся ситуация напоминает финансовые кризисы 1990-х в Азии и России, однако имеет более значительные масштабы. Он напомнил, что долг Канады, Франции, Японии, Испании, Италии, Великобритании и США превышает 100% ВВП.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В июле в ООН назвали страны с самым большим госдолгом на одного жителя. По данным на 2024 год, первое место в этом списке занял Сингапур, где госдолг на одного человека составил $158 тысяч. Следом идут США ($103,7 тысячи), а также Япония ($76,9 тысячи). При этом Россия в этом списке заняла 99-е место. По расчетам ООН, госдолг на одного жителя РФ в прошлом году составил $3 тысячи.

Ранее в Китае оценили шутку Захаровой про госдолг США.