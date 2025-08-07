На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае оценили шутку Захаровой про госдолг США

Baijiahao: шутка Захаровой про госдолг США уязвила Вашингтон
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова своей остроумной шуткой о государственном долге США уязвила Вашингтон. Об этом сообщает китайское интернет-издание Baijiahao .

Китайские журналисты назвали вопиющей наглостью предложение американского подполковника Джеффри Фрица выкупить за $15 млрд принадлежащие России Командорские острова. Достойный ответ Москвы не заставил себя ждать. После него в Соединенных Штатах пропало желание говорить о Командорских островах.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что если Фриц имеет такие деньги, то почему бы ему не потратить их на то, чтобы сделать Америку снова великой. Она предложила американскому офицеру погасить хотя бы часть превысившего $36 трлн государственного долга США. По мнению китайских журналистов, такой шуткой Захарова задела одно из самых уязвимых мест Соединенных Штатов.

В Пекине отметили, что ироничное замечание Захаровой, судя по всему, вызвало смущение в США, и там быстро свернули тему Командорских островов.

29 июля Фриц предложил властям США приобрести у России Командорские острова за $15 млрд, чтобы отслеживать действия Китая в регионе. По мнению офицера, Соединенным Штатам в рамках этой потенциальной сделки необходимо купить не только острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы и инфраструктуру. Благодаря такому приобретению исключительная экономическая зона страны увеличится на 3,8%.

Ранее в Крыму предложили США продать Аляску, чтобы сократить госдолг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами