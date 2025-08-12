Пошлины Трампа пока не повлияли на закупку Индией российской нефти

Bloomberg: пошлины США не повлияли на поставки российской нефти в Индию

Пошлины президента США Дональда Трампа пока не повлияли на закупку Индией российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные морских перевозок за четыре недели до 10 августа 2025 года.

Средний объем морских поставок российской нефти за указанный период составил 3,11 млн баррелей в сутки, что лишь на 3% ниже скорректированного показателя предыдущих четырех недель.

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия начали закупать нефть у альтернативных поставщиков, но реальное влияние на российский экспорт станет понятно только через несколько недель, отмечает агентство.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, в том числе Китая и Индии, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Сначала глава Белого дома установили для РФ срок в 50 дней для прекращения огня, однако 28 июля сократил его до 10-12 дней.

6 августа Трамп подписал указ, в рамках которого ввел дополнительную импортную пошлину на товары из Индии в размере 25% из-за покупки ею российской нефти.

