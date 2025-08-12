На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пошлины Трампа пока не повлияли на закупку Индией российской нефти

Bloomberg: пошлины США не повлияли на поставки российской нефти в Индию
true
true
true
close
Shutterstock

Пошлины президента США Дональда Трампа пока не повлияли на закупку Индией российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные морских перевозок за четыре недели до 10 августа 2025 года.

Средний объем морских поставок российской нефти за указанный период составил 3,11 млн баррелей в сутки, что лишь на 3% ниже скорректированного показателя предыдущих четырех недель.

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия начали закупать нефть у альтернативных поставщиков, но реальное влияние на российский экспорт станет понятно только через несколько недель, отмечает агентство.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, в том числе Китая и Индии, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Сначала глава Белого дома установили для РФ срок в 50 дней для прекращения огня, однако 28 июля сократил его до 10-12 дней.

6 августа Трамп подписал указ, в рамках которого ввел дополнительную импортную пошлину на товары из Индии в размере 25% из-за покупки ею российской нефти.

Ранее на Западе подсчитали потери Индии из-за пошлин Трампа.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами