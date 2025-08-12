Индекс Мосбиржи перешел к снижению после роста в ходе торгов

Индекс Московской биржи на утренней торговой сессии 12 августа перешел к снижению после роста. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

По данным на 07:00 по московскому времени, индекс Мосбиржи рос на 0,23% — до 2 971,07 пункта. Однако уже в 07:51 по мск индекс биржи перешел к снижению и находился на отметке 2 953,06 пункта (-0,37%).

Накануне индекс Московской биржи на утренней торговой сессии ускорил рост, превысив 3000 пунктов. Это произошло впервые с 28 апреля текущего года.

7 августа стало известно, что российский рынок акций усилил рост и прибавил более 4% на фоне новостей о планах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести очные переговоры.

Ранее российский рынок акций усилил рост после заявлений Трампа.