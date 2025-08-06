СМИ узнали, почему крупнейшие банки США отказывали Трампу в обслуживании

Крупнейшие банки США JPMorgan Chase и Bank of America отказали Дональду Трампу в обслуживании, когда он покинул Белый дом в январе 2021 года, из-за давления администрации Джо Байдена, Федеральной резервной системы и других финансовых регуляторов. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.

Они утверждают, что основная причина отказа связана со скандалом вокруг штурма Капитолия 6 января 2021 года.

По данным издания, регуляторы предупредили кредитные организации, что хранение денег Трампа, на тот момент бывшего президента, может привести к нарушению правил, которые запрещают банкам вести бизнес с юрлицами, представляющими «репутационный риск».

По словам одного из топ-менеджеров банка, после 6 января Трамп стал «щекотливой темой», регуляторы ясно дали понять, «что мы не должны иметь с ним дел».

5 августа Трамп в интервью CNBC сообщил, что JPMorgan дал ему 20 дней, чтобы перевести со своих счетов в банке «сотни миллионов» в другую кредитную организацию. Президент США рассказал, что планировал внести «более миллиарда долларов» на депозит в Bank of America, но ему отказали несмотря на разговор с руководителем банка Брайаном Мойнихэном.

Захват Капитолия произошел 6 января 2021 года толпой сторонников республиканца на фоне призывов Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

Ранее Трамп сообщил о расследовании из-за «украденных» Байденом выборов.