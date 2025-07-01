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В Госдуме прокомментировали слухи о заморозке вкладов в банках

Депутат Аксаков заявил, что слух про заморозку вкладов могли пустить застройщики
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Артем Житенев/РИА «Новости»

Слухи про заморозку денег на вкладах россиян в банках могли пустить девелоперы, чтобы мотивировать граждан к вложениям в недвижимость. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Разговоры о заморозке вкладов начались в конце прошлого года с комментария экспертов, что это поможет избежать высокой инфляции.

«Это, действительно, могла быть пиар-акция, которая должна была подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость», — считает Аксаков.

По мнению депутата, после этого «некомпетентные комментарии» были подхвачены интернет-ресурсами для привлечения внимания читателей.

Банк России, правительство, Госдума и экспертное сообщество, по его словам, сразу опровергли такой сценарий.

Он добавил, что деньги на депозитах работают на развитие экономики и изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла.

В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина называла бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках.

Ранее Центробанк пригрозил принять меры из-за ситуации на рынке вкладов.

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