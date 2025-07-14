Юрист оценил возможность заморозки вкладов россиян

Россияне могут испытывать сложности при снятии или переводе средств со вкладов в банках, однако массовая заморозка накоплений россиян невозможна, заявил «Газете.Ru» гендиректор юридической группы «АИД» Давид Адамс.

«В текущем правовом поле массовая заморозка вкладов физических лиц в России невозможна без кардинального изменения законодательства <...> На законодательном уровне обсуждаются меры по изъятию или «списанию» средств только в отношении так называемых «санкционных» вкладов — счетов нерезидентов из недружественных стран или структур, подпавших под ограничения. Для вкладов граждан РФ такие меры не применяются», – сказал юрист.

При этом он отметил, что кредитные организации в стране усилили проверки над оттоком капитала и могут остановить операцию на основании подозрений в отмывании средств.

«Это не прямая заморозка в юридическом смысле, но косвенный способ ограничить движение денег в условиях давления на рубль и ограниченного доступа к иностранной валюте <...> С 2022 года ряд валютных операций был существенно ограничен. Центробанк продлевал срок действия временного порядка, согласно которому выдача валюты ограничена определенными суммами, а обналичивание средств сверх лимитов возможно только в рублях по курсу банка. Это создало ситуацию, в которой номинально вклад существует, но в распоряжение клиенту поступает лишь часть его в нужной форме. Юридически это не признано изъятием или заморозкой, но с экономической точки зрения граждане ощущают снижение доступности своих сбережений», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что оснований опасаться полной заморозки вкладов нет, так как банковская система РФ «уже прошла стресс-проверку в 2022 году, когда доступ к иностранным активам оказался заблокирован, но внутри страны все обязательства по вкладам были исполнены».

Адамс посоветовал вкладчикам распределять средства между банками с разными лицензиями, а также выбирать инструменты с прогнозируемыми условиями снятия денег.

«Говорить о системной заморозке всех вкладов пока преждевременно. Реальная угроза возникает не на уровне намерений государства, а в случае экономических шоков — например, при резком падении валютных резервов, отключении международных платежных систем или необходимости внеплановой мобилизации финансовых ресурсов. Пока эти сценарии остаются теоретическими», — подчеркнул он.

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