Стало известно, что россияне не понимают, как управлять замороженной пенсией

77% граждан России не понимают, как формировать свои пенсионные накопления и не интересуются этим. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование негосударственного пенсионного фонда «Достойное будущее» и Финансового университета.

При высокой осведомленности (69% опрошенных слышали о программе долгосрочных сбережений — ПДС) интерес к переводу средств россиян невысок: 45% респондентов признались, что эта тема им неинтересна. 29% участников опроса при этом отметили, что не готовы тратить время на изучение, а 22% — не планируют свои финансы на длительный срок.

Отмечается, что по этим причинам россияне не мотивированы совершать активные действия с накоплениями или переводить их в программу долгосрочных сбережений.

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов по всей России методом онлайн-анкетирования.

ПДС стала действовать в прошлом году. Она предусматривает ежегодный налоговый вычет на сумму до 400 тыс. руб., государственное софинансирование до 36 тыс. руб. и возможность добровольно перевести замороженные накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

До этого президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков заявил, что россияне со средней зарплатой могут накопить 2,5 млн руб. к 15-летию ребенка с помощью программы долгосрочных сбережений.

Ранее россиянам рассказали о преимуществах участия в программе долгосрочных сбережений.