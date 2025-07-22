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Россиянам рассказали о преимуществах участия в программе долгосрочных сбережений

Финэксперт Пальшина: благодаря ПДС россияне уже накопили 400 млрд рублей
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В августе россияне получат первую господдержку по программе долгосрочных сбережений (ПДС). По данным на начало июля уже оформлено 5,5 млн договоров, в рамках которых общая сумма накоплений перешагнула за отметку в 400 млрд рублей, рассказала RT исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина.

Отметим, что на сегодня более трети россиян (34,1%) откладывают средства на непредвиденные обстоятельства – об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование. Подчеркивается, что, помимо банковских вкладов, которые традиционно популярны у жителей РФ, интересом пользуются программы накопительного страхования жизни (НСЖ) и программа долгосрочных сбережений. Ими пользуются 3,3 и 3,9% российских семей соответственно.

Чтобы присоединиться к ПДС, нужно выбрать негосударственный пенсионный фонд, заключить с ним договор и внести средства на счет. Размер господдержки определит налоговая служба после проверки уровня дохода нового участника программы. Так, максимальный размер помощи составляет 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет участия в ПДС. Зависит это от суммы взносов и среднемесячного дохода гражданина. Так, чтобы получить максимальные 36 тыс. рублей, нужно вложить не меньше этой суммы, пояснила специалист.

«При доходе до 80 тыс. рублей полагается господдержка из расчета 1:1. То есть государство добавит рубль на каждый рубль, который человек внесет на счет в ПДС», — добавила она.

При доходе участника ПДС до 150 тыс. рублей коэффициент изменится в расчете 1:2, то есть на каждые два рубля от государства добавляется по одному рублю. При этом максимальная господдержка будет начисляться при взносах в размере 72 тыс. рублей ежегодно, объяснила Пальшина.

Если же доход превышает 150 тыс. рублей, то коэффициент составит уже 1:4 – на каждые четыре рубля будет приходиться рубль в качестве поддержки. Чтобы получить 26 тыс. рублей в этом случае нужно внести в год не менее 144 тыс. рублей. Страхуются взносы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на сумму до 2,8 млн рублей, заключила эксперт.

В Госдуме до этого предложили рассмотреть вариант автоматического перевода накопительной пенсии россиян в ПДС. Однако сенатор Ольга Епифанова раскритиковала эту идею, подчеркнув, что этот вопрос требует тщательного взвешивания всех плюсов и минусов, чтобы не ущемить права граждан и сохранить доверие к пенсионной системе. Она подчеркнула, что ПДС отличается консервативной стратегией инвестирования – это может ограничить рост накоплений и не всегда покрывать инфляцию.

Ранее финансист объяснил, кому выгодно участвовать в программе долгосрочных сбережений.

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