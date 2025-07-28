Финансист назвал последствия удвоения маткапитала в России

Удвоение материнского капитала даст неравномерный эффект для заемщиков по ипотеке в российских регионах. Например, это не сделает более доступным жилье для людей в больших городах, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Он пояснил, что сам по себе маткапитал не является решающим аргументом при планировании детей. Селезнев подчеркнул, что эти деньги не выплачиваются напрямую (кроме случаев с очень нуждающимися семьями), и их уже давно не хватает для покупки в крупном городе сколько-нибудь значимого по размеру жилья. Это хорошая помощь, если уже есть жилье, и вам нужно расшириться, но не более того, уточнил эксперт.

«Если маткапитал удвоят, то это будет иметь неравномерный эффект в разных регионах, городах и местностях. Для регионов, сел, деревень и небольших городов, где есть право на сверхльготные ставки по ипотеке (2–3%) удвоение маткапитала будет значить фактически удвоение первого потенциального взноса за свое жилье. Это может сильно изменить всю математику при планировании семьи. Но с оговорками», — отметил Селезнев.

По его словам, сейчас за счет сертификата на маткапитал можно вложить на старте более 900 тыс. рублей в ипотеку, но это при условии, что он не был потрачен при рождении первого ребенка. Если был потрачен, то можно рассчитывать примерно на 220 тыс. рублей.

«Новое предложение звучит размыто. Если семья сможет рассчитывать на доплату за второго ребенка в 440 тыс. рублей (более 1,1 млн в сумме), то это одна история, а если на 1,8 млн в сумме — то совсем другая.

Грубо говоря, взяв паузу с сертификатом при первом ребенке, семья может завести детей-погодок, получить около 2 млн рублей на старте и взять целый дом в ипотеку стоимостью от 5 млн рублей с комфортным платежом 11–12 тыс. рублей в месяц (при ставках в 2–3%). Это очень хорошая сделка. Но в большом городе так сделать не получится: ставки другие, и цены другие», — заключил Селезнев.

Удваивать маткапитал, чтобы россияне быстрее рожали, предложили в Общественной палате 13 июля. Там считают, что у россиян сейчас нет мотивации рожать второго ребенка, так как большую часть маткапитала выплачивают уже при рождении первого ребенка.

Ранее Селезнев заявил, что материнский капитал стимулирует рождение второго, но не первого ребенка.