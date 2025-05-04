Мошенники нашли новый предлог для кражи денег со счетов россиян

В МВД России рассказали о новой схеме мошенничества, теперь средства россиян похищают с их карт под предлогом покупки билетов на мероприятие для первого свидания. Об этом пишет ТАСС.

В полиции привели пример работы подобной схемы. Молодой человек знакомится с девушкой в соцсети, она же предлагает ему встретиться на свидании — например в театре или в кино. Новая знакомая говорит, что уже купила себе билет и предлагает парню также приобрести место и сесть рядом с ней и присылает ему ссылку.

Молодой человек переходит по ссылке, указывает место, приходит код в СМС для оплаты, однако при вводе они оказываются неверными. Однако деньги со счета все равно списались. После этого девушка предлагает обратиться к нему в поддержку.

«В итоге уже по указанию сотрудника «службы поддержки» мужчина вновь вводит данные своей банковской карты для возврата. При этом они попадают в руки аферистам, которые снимают все накопления», — рассказали в полиции.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка. По ней человеку поступает два звонка. Первый звонок прерывается, во втором сообщаются, что первый был от мошенников. После чего новый собеседник уже начинает «разводить» жертву.

Ранее мошенники стали подделывать штрафы за нарушение ПДД.