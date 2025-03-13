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Банки придумали новый способ борьбы с мошенниками

Российские банки предложили способ борьбы с мошенниками через заморозку денег
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российские банки предложили способ борьбы с мошенниками через заморозку денег — на 48 часов заморозить средства на счете получателя в том случае, если он подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на пресс-службы финансовых организаций.

Согласно действующему законодательству, разрешается замораживать средства на счету только отправителя. Банки же предлагают блокировать на 24 часа средства на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. руб. и на 48 часов средства на сумму более 50 тыс. руб. Согласно предложению, в том случае, если подтвердится, что перевод средств осуществлен без добровольного согласия клиента — деньги будут возвращены.

Также клиенты самостоятельно смогут обратиться в банк и составить заявление о том, что перевод был совершен без добровольного согласия — в таком случае банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму на счете на 48 часов.

Также стало известно, что банки попросили Центробанк ввести ответственность для сотрудников кредитных организаций за оформление кредитов на клиентов, которые находятся под влиянием мошенников.

Ранее пенсионерка перевела мошенникам свыше 20 млн рублей.

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