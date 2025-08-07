Новые пошлины на товары из 69 стран вступят в силу в четверг

США с 7 августа начнут применять новые тарифы на импорт из десятков стран

Новые пошлины США на импорт товаров из более чем 60 стран вступают в силу в четверг, 7 августа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении пошлин от 10 до 41% в отношении 69 американских торговых партнеров.

Самые высокие ставки в 41% были предусмотрены для Сирии. Импорт товаров из Мьянмы и Лаоса будет облагаться пошлиной в 40%, из Ирака и Сербии — в 35%.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. По его словам, покупая российскую нефть, страна фактически финансирует РФ в конфликте с Украиной.

В этот же день президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует обсудить с лидерами стран БРИКС совместный ответ на пошлины США.

5 августа Лула да Силва отказался звонить Трампу для урегулирования экономических разногласий между странами. При этом бразильский лидер готов «проявить вежливость» и позвонить своему американскому коллеге, чтобы пригласить его на конференцию ООН по изменению климата.

Ранее США заявили, что введут санкции против Китая, Индии и Бразилии.