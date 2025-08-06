Бразилия проконсультируется в ВТО по поводу тарифов США

Бразильские власти намерены проконсультироваться с экспертами Всемирной торговой организации (ВТО) на тему введенных в отношении страны пошлин Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Associated Press (AP) со ссылкой на источник в правительстве Бразилии.

«Решение обратиться в ВТО президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял в тот же день, когда на многие бразильские экспортные товары вступили в силу пятидесятипроцентные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом», — говорится в материале.

Источник издания отметил, что обращение в ВТО может не дать положительного результата, так как организация слишком сильно нуждается в реформах.

31 июля Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%.

30 июля Лула да Силва заявил, что страна не будет сильно переживать из-за возможных пошлин США на свои товары и найдет альтернативных покупателей. При этом да Силва подчеркнул исключительные отношения Бразилии с Китаем. Он исключил присоединение к любой стороне в случае эскалации американо-китайского торгового конфликта.

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