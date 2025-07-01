В правительстве рассказали, когда будет готов полностью импортозамещенный самолет МС-21

Алиханов: полностью импортозамещенный МС-21 будет готов к августу

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 должен подняться в воздух в августе. Его слова передает РБК.

По словам Алиханова, на борту МС-21 будут только российские системы.

«Коллеги из ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации. — «Газета.Ru») планируют, что поднимется самолет уже полностью импортозамещенный [в августе] — со всеми отечественными системами, сейчас он уже летает на ПД-14», — поделился министр.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в госкорпорации «Ростех» рассказали, что авиакомпании начнут получать самолеты МС-21 в 2026 году.

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО «Яковлев», оснащенный российскими системами и агрегатами, приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование.

Ранее сообщалось, что в России урежут расходы на производство самолетов и вертолетов.