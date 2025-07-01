На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В правительстве рассказали, когда будет готов полностью импортозамещенный самолет МС-21

Алиханов: полностью импортозамещенный МС-21 будет готов к августу
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 должен подняться в воздух в августе. Его слова передает РБК.

По словам Алиханова, на борту МС-21 будут только российские системы.

«Коллеги из ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации. — «Газета.Ru») планируют, что поднимется самолет уже полностью импортозамещенный [в августе] — со всеми отечественными системами, сейчас он уже летает на ПД-14», — поделился министр.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в госкорпорации «Ростех» рассказали, что авиакомпании начнут получать самолеты МС-21 в 2026 году.

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО «Яковлев», оснащенный российскими системами и агрегатами, приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование.

Ранее сообщалось, что в России урежут расходы на производство самолетов и вертолетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами