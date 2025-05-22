В России урежут расходы на производство самолетов и вертолетов

«Ъ»: расходы на производство самолетов и вертолетов в РФ урежут на четверть

Правительство РФ в рамках пересмотра параметров бюджета планирует на четверть сократить расходы на федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на положительное решение комитета по промышленности Госдумы.

Как стало известно, из выделенных на этот проект 101,2 млрд рублей планируется изъять 22,4 млрд. Источник «Ъ» уточнил, что в основном планируется сократить субсидии лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на закупку самолетов и вертолетов у производителей, а также компенсации авиакомпаниям на обслуживание воздушных судов.

По словам источника, это решение связано со сдвигом планов по передаче новых бортов авиакомпаниям.

«Нет самолетов — нет потребности в компенсирующих субсидиях», — пояснил он.

Другой источник издания сказал, что пересмотр субсидий выглядит логичным из-за отсутствия самолетов, однако для лизинговых компаний такое сокращение бюджета может оказаться чувствительным.

До этого сообщалось, что чистый убыток «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) за январь — март 2025 года вырос в 3,3 раза и составил 2,95 млрд рублей.

Отмечается, что выручка компании сократилась на 41,8% — до 17,26 млрд рублей, а валовая прибыль — на 82,4%, до 1,38 млрд рублей.

Убыток от продаж составил 3,5 млрд рублей против прибыли в 153 млн рублей годом ранее.

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