Вернется ли Boeing в Россию? РФ и США обсуждают закупки самолетов на средства замороженных активов

Россия обратилась к США с просьбой о покупке пассажирских самолетов Boeing, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Москве. Это может произойти после достижения стабильного перемирия на Украине, сделку предполагается оплатить из замороженных активов Центробанка РФ. В конце февраля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров уже заявлял о возможности восстановления сотрудничества с Boeing, но тогда речь шла о поставках необходимого в авиастроении титана. Одним из крупнейших его покупателей до 2022 года были США.

На переговорах с Вашингтоном Москва просила разрешить ей покупку самолетов Boeing на замороженные в США средства российского Центробанка. Условием для подобного соглашения должно стать установление перемирия на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Сделка, позволяющая приобрести самолеты, может стать частью ослабления санкций в случае прекращения боевых действий», — отмечает Bloomberg.

По данным агентства, такое предложение может быть привлекательным для США, так как Boeing уже испытывает и, возможно, будет испытывать трудности из-за «тарифной войны», развернутой по инициативе президента Дональда Трампа . 15 апреля стало известно, что Китай в рамках торгового противостояния с Америкой принял решение отказаться от дальнейших закупок самолетов в США. Причину можно назвать одновременно политической и экономической: после введения ответных пошлин в размере 125% на все товары из США стоимость лайнеров Boeing для китайского рынка удвоилась и их приобретение стало нецелесообразным. Авиакомпаниям, которые столкнутся с ростом расходов из-за уже существующего парка воздушных судов, правительство Китая окажет помощь.

О схожем решении объявила крупная ирландская авиакомпания Ryanair. По данным Financial Times, она может отложить закупки самолетов Boeing в конце этого года, если они будут облагаться пошлинами. Для американской авиастроительной корпорации это может стать заметным ударом, так как в период с 2027 по 2033 год Ryanair планировала купить до 300 самолетов Boeing 737 Max 10.

Сейчас в Соединенных Штатах заморожено около $5 млрд российских активов. Всего союзниками Украины было заморожено около $300 млрд, принадлежащих Центробанку РФ , основная их часть находится в Бельгии.

В конце февраля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что Россия готова рассматривать сотрудничество с Boeing по закупке титана при готовности американского производителя. Встречных предложений от американской стороны не поступало.

Российский авиапарк

После начала специальной военной операции зарубежные авиастроительные корпорации официально прекратили поставки в Россию самолетов и запчастей к ним. Тем не менее лайнеры иностранного производства до сих пор составляют значительную часть авиапарка страны. «Газета.Ru» подсчитала, что к настоящему времени в десяти крупнейших авиакомпаниях России эксплуатируются 226 самолетов марки Boeing. Больше всего их у «Аэрофлота» (59), Utair (44) и «Победы» (42).

В конце марта генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью журналу «Эксперт» заявил, что условия работы иностранных производителей авиатехники в России уже не будут прежними, так как санкции «слишком дорого нам дались».

«Применительно к авиапрому задача государства — выстроить правила игры так, чтобы отечественные авиакомпании были заинтересованы покупать российские самолеты, а не Boeing», — заявил Чемезов.

По его словам, сертификационные испытания отечественных лайнеров МС-21 и нового «Суперджета» (SJ-100) «вышли на финишную прямую».

«Работаем быстро, при этом очень внимательно и скрупулезно. Вопросам безопасности уделяется первостепенное внимание. Это самый ответственный этап, он подводит черту под огромной работой всей кооперации, в которой задействовано свыше 200 предприятий по всей стране», — подчеркнул глава «Ростеха».

В начале марта глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей России заявил, что первые полеты импортозамещенных пассажирских самолетов МС-21 и SJ-100 планируется провести в первой половине 2025 года. По его словам, сейчас в производстве находится 13 серийных самолетов МС-21 и 20 серийных бортов SJ-100, десять из которых уже в процессе окончательной сборки, монтажа оборудования и систем.