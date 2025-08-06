На открытие невольничьего рынка Стерлигова пригласили общественников

Российскому обществу следует объяснить бизнесмену Герману Стерлигову, где находятся рамки приличия, хотя это будет бесполезно. Об этом написал в своем Telegram-канале российский военкор Дмитрий Стешин, комментируя подготовку предпринимателем «невольничьего рынка».

5 августа Стерлигов анонсировал в своем Telegram-канале открытие невольничьего рынка «в Слободе братьев Стерлиговых».

Для того чтобы бизнесмен понял недопустимость таких заявлений, на открытие этого рынка следует пригласить общественников из движения «Русская община», выразил мнение Стешин. При этом военкор не исключил, что объяснять Стерлигову что-либо будет бесполезно.

Журналист добавил, что Стерлигова «жгли два раза, а он так ничего и не понял».

Бизнесмен, называющий себя христианином, известен скандальными заявлениями.

Например, в июле в беседе с блогером Даниилом Смирновым Стерлигов посоветовал россиянам приобрести гробы. Он отметил, что в нынешних условиях гроб — вещь, которая нужна каждому, и подчеркнул, что жизнь сейчас сокращается.

Ранее Стерлигов отверг претензии в дороговизне его продуктов.