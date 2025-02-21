Стерлигов отверг претензии в дороговизне продуктов

Миллиардер, ультраконсервативный общественный деятель Герман Стерлигов считает, что клиентов не должна волновать цена его продукции. Об этом он заявил в интервью блогеру Амирану Сардарову.

«Как платить такие деньги за продукты». Всегда, когда ко мне приезжают люди и спрашивают «А чего у вас так дорого, Герман», я говорю: «Какая тебе разница?» Вот тебе какая разница, дорого у меня или нет, стоит яйцо тысячу рублей или две тысячи рублей?» — возмутился Стерлигов.

Такими словами он пересказал диалог с покупателями в его магазине, где некоторые продукты, например сыр, могут стоить десятки тысяч рублей.

В 2024 году православный бизнесмен Герман Стерлигов назвал жену Алену и дочь Пелагею «пущеницами и еретичками» и объявил о лишении наследства двух из четырех сыновей.

При этом жена Стерлигова Алена в беседе с «Газетой.Ru» информацию о разводе опровергла. По ее словам, супруги остаются в официальном браке.

Ранее продающий хлеб за 3 тыс. рублей Герман Стерлигов оценил идею раздавать просрочку нуждающимся.