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В России анонсировали открытие рынка с рабами и рабынями

Бизнесмен Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бизнесмен Герман Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка в России. Соответствующее объявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Согласно его посту, рынок с рабами и рабынями будет открыт 29-30 августа «в Слободе братьев Стерлиговых». Бизнесмен отметил, что невольничий рынок сможет серьезно решить кадровую проблему.

Стерлигов известен своими громкими заявлениями.

В июле российский бизнесмен возмутился вопросом о Русской православной церкви (РПЦ) в интервью. Он заявил, что Библия — единственный надежный исторический источник, а христианское учение основано не на любви к ближнему, а только к своим.

В беседе с блогером Даниилом Смирновым Стерлигов также посоветовал россиянам приобрести гробы. Он отметил, что в нынешних условиях гроб — вещь, которая нужна каждому, и подчеркнул, что жизнь сейчас сокращается.

Ранее Стерлигов отверг претензии в дороговизне его продуктов.

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