Скандально известный миллиардер-христианин дал необычный совет россиянам

Скандально известный миллиардер-христианин Герман Стерлигов в беседе с блогером Даниилом Смирновым посоветовал россиянам купить гробы. Запись интервью опубликована на YouTube.

В ходе разговора Стерлигов отметил, что в современных условиях гроб является вещью, которая нужна всем. Он также отметил, что жизнь сейчас укорачивается.

Во время беседы Стерлигов продемонстрировал собеседнику два гроба. Один из них, как он сказал, ему подарила братия.

«Это дети мне, сыновья, сделали с ручками гроб, видите. Каждому человеку пригодится гроб — всем пригодится, каждому нужен гроб, каждому человеку. А учитывая, что хоронили до захода солнца всегда христиан, не на какой третий день, то у всех гробы были заранее приготовлены», — сказал миллиардер, отметив, что гробы не должны быть роскошными.

Герман Стерлигов — российский предприниматель, прославившийся в 1990-е годы, когда после создания товарно-сырьевой биржи «Алиса» сразу стал первым миллионером. В 2002 году он создал фирму, занимавшуюся продажей элитных гробов. В том же году — баллотировался в губернаторы Красноярского края, а еще через год — в мэры Москвы. В 2004 году он выдвигал свою кандидатуру на выборах президента России, однако не прошел регистрацию.

После провальной президентской кампании Стерлигов вместе с семьей уехал из столицы в Московскую область, где основал крестьянское хозяйство «Слобода». До 2019 года у бизнесмена также была сеть магазинов по всей стране, однако он закрыл их, оставив только магазин в «Слободе».

Ранее китаец купил гроб для своей пожилой матери, считая, что это поможет ей прожить дольше.