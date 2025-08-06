На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что визит Уиткоффа в Москву не спасет Украину от поражения

Подполковник Дэвис: визит Уиткоффа в Россию не спасет Украину от поражения
true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву не спасет Украину от поражения. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт заявил, что Россия не согласится на предложения, выдвинутые Уиткоффом. По его мнению, ВС РФ «продолжат уничтожать украинские войска по всей линии фронта».

Дэвис призвал украинского лидера Владимира Зеленского признать территориальные потери, пока у него есть такая возможность. В случае поражения Киева у него уже ничего не будут спрашивать, подчеркнул подполковник.

«У него пока есть возможность закончить этот долгий конфликт до того, как Украина будет полностью разгромлена», — сказал Дэвис.

Сегодня рано утром в Москву прилетел специальный посланник президента США Стив Уиткофф. В столице он проведет переговоры с российским руководством. По их итогам Дональд Трамп примет решение о пошлинах против России и вторичных санкциях против ее партнеров, закупающих российскую нефть. Ультиматум, который американский лидер поставил Кремлю для достижения прогресса в прекращении огня на Украине, истекает в пятницу, 8 августа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл цель визита Уиткоффа в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами