В США заявили, что визит Уиткоффа в Москву не спасет Украину от поражения

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву не спасет Украину от поражения. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт заявил, что Россия не согласится на предложения, выдвинутые Уиткоффом. По его мнению, ВС РФ «продолжат уничтожать украинские войска по всей линии фронта».

Дэвис призвал украинского лидера Владимира Зеленского признать территориальные потери, пока у него есть такая возможность. В случае поражения Киева у него уже ничего не будут спрашивать, подчеркнул подполковник.

«У него пока есть возможность закончить этот долгий конфликт до того, как Украина будет полностью разгромлена», — сказал Дэвис.

Сегодня рано утром в Москву прилетел специальный посланник президента США Стив Уиткофф. В столице он проведет переговоры с российским руководством. По их итогам Дональд Трамп примет решение о пошлинах против России и вторичных санкциях против ее партнеров, закупающих российскую нефть. Ультиматум, который американский лидер поставил Кремлю для достижения прогресса в прекращении огня на Украине, истекает в пятницу, 8 августа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл цель визита Уиткоффа в Россию.