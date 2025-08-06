Россия удвоила импорт шоколада

Импорт шоколада и изделий из него из Турции в Россию вырос вдвое как в июне, так и в целом в первом полугодии. Стоимость поставок в первом летнем месяце составила 4,4 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статслужбы.

Уточняется, что больше половины июньского объема — 2,4 млн долларов — пришлось на шоколадные конфеты с начинкой; турецкие шоколадки и батончики с начинкой Россия закупила на 781,1 тыс. долларов, а пасту с содержанием какао — на 251,5 тыс.

В конце июля компания Mars сообщила, что постепенно прекратит выпуск шоколадных плиток брендов Dove и «Коркунов». В компании объясняют решение прекратить выпуск плиток оптимизацией бизнес-модели и максимально эффективным использованием ресурсов.

До этого стало известно, что группа X5 останавливает отгрузки продукции Mars в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Отмечается, что изменения коснутся широкого ассортимента популярных сладостей и вступят в силу в два этапа — с февраля и марта.

Ранее сообщалось, что Китай снизил импорт шоколада из России в 6,6 раза.