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В две российские сети магазинов перестанут поставлять продукцию Mars

X5: прекращены отгрузки продукции Mars в магазины «Пятерочка» и «Перекресток»
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DarioZg/Shutterstock/FOTODOM

Группа X5 остановила отгрузки продукции Mars, среди брендов которой есть одноименные шоколадные батончики, а также Snickers, Twix и Orbit, в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Х5 <...> приняла решение остановить отгрузки продукции Mars в магазины «Пятерочка» и «Перекресток» в связи с несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что компаниям не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, которые отражали бы реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. В компании отметили, что закупочные цены не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными представителями индустрии.

В X5 отметили, что действуют в интересах покупателей и в наращивании доли российского производителя с оптимальными ценами в категории.

В феврале текущего года российские федеральные торговые сети получили уведомления от компаний Mondelēz и Mars о скором повышении отпускных цен на свою продукцию. По данным газеты «Известия», изменения коснутся широкого ассортимента популярных сладостей и вступят в силу в два этапа — с февраля и марта. Производители объясняют это беспрецедентным ростом затрат, вызванным резким подорожанием сырья на мировом рынке.

Ранее в России существенно выросло потребление фастфуда.

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