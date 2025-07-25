В России прекращают выпуск шоколада двух брендов

Mars: с 2025 года компания прекращает выпуск шоколада Dove и «Коркунов»

С начала этого года компания Mars постепенно прекращает выпуск шоколадных плиток брендов Dove и «Коркунов», которые производятся на Одинцовской кондитерской фабрике, а также выводит их из ассортимента. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу российского подразделения Mars.

«С целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов, принято решение о постепенном прекращении производства и выводе из ассортимента шоколадных плиток под торговыми марками Dove и «Коркунов» с 1 января 2025 года», — говорится в материале.

При этом, как отметили в Mars, продолжается производство конфет и мини-плиток Dove Promises и «Коркунов» Pure Choco.

Накануне сообщалось, что группа X5 остановила отгрузки продукции Mars в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Как писали «Известия», изменения коснутся широкого ассортимента популярных сладостей и вступят в силу в два этапа — с февраля и марта.

Позже в Mars уточнили, что это решение касается только сладостей. Ассортимент кормов для животных не изменится.

В январе текущего года сообщалось, что Mars решил вернуть легендарные криспи-шоколадки после петиций поклонников. За три года петиции за их возвращение набирали обороты, а одна из них, созданная на платформе The world's platform for change, собрала более 8600 подписей. Накануне на улицах Лондона появились рекламные щиты, на которых были изображены гневные комментарии любителей лакомства.

Ранее в Госдуме заявили об аналогах Snickers и Twix в России.