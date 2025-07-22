Китай снизил импорт шоколада из России в 6,6 раза

ГТУ КНР: Китай в июне снизил импорт шоколада из РФ в 6,6 раза, до $243,4 тысячи

В июне Китай импортировал из России шоколада на $243,4 тыс., что в 6,6 раз меньше, чем годом ранее — тогда сумма составила $1,6 млн.. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За первое полугодие 2025 года импорт сократился до $7,9 млн, тогда как в прошлом году за тот же период он составлял $10,2 млн.

В первые шесть месяцев Китай закупил шоколад у 62 стран. Лидерами по поставкам стали Италия ($38,2 млн), Бельгия ($31,6 млн) и Швейцария ($29,3 млн).

В первом полугодии сократился и импорт российских кондитерских изделий без какао. Он составил $710,5 тыс., тогда как годом ранее было $816,5 тыс. В июне импорт упал до $13,8 тыс., тогда как в июне прошлого года он достигал $116 тыс. Эти изделия закупались в 64 странах.

Согласно данным платформы ООН Comtrade, за первые четыре месяца 2025 года Россия продала шоколад за рубеж на сумму не менее $170,7 млн. Исследование показало, что основными покупателями стали страны ближнего зарубежья. Лидером по объему закупок стал Казахстан — он импортировал российский шоколад на $78,3 млн.

Ранее экспорт пшеницы из России в Китай резко упал.