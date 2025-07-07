В Китае отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины против поддерживающих БРИКС стран

В МИД Китая напомнили Трампу, что БРИКС не нацелен против какой-либо страны

БРИКС является важной платформой для сотрудничества между развивающимися странами, объединение не участвует в блоковой конфронтации и не нацелено против какого-либо государства. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает РИА Новости.

Говоря об экономических пошлинах США, дипломат напомнила, что Китай неоднократно разъяснял свою позицию. По словам Мао Нин, Пекин придерживается того мнения, что в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм является путем в никуда.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Вашингтон введет дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают политику БРИКС. По его словам, в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую политику» БРИКС, будут введены 10%-ные дополнительные пошлины. При этом Трамп подчеркнул, что исключений не будет.

Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро.

Ранее в США предложили ввести 500%-ные пошлины против России.