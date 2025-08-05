В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин заявил, что российское правительство обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах.

«Когда речь идет об ипотеке, у нас процентная ставка одинаковая и в Москве, и в Саратове. А в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по ипотеке одинаковая», — сказал политик на видео, опубликованном в Telegram-канале «Володин Саратов».

По словам Володина, сейчас правительство, заручившись поддержкой президента России Владимира Путина, обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах.

Финансист Кирилл Селезнев в свою очередь, комментируя предложение спикера Госдумы, рассказал «Газете.Ru», что в Москве стоило бы сделать самые низкие ставки по ипотеке, так как цены на квартиры в столице многократно превышают местные зарплаты. По его словам, получается, что более половины москвичей совершенно точно не могут себе позволить купить местную квартиру (нужно платить две трети своего дохода), а более половины ивановцев при той же самой ставке — с трудом, но могут тянуть такую ипотеку (около половины зарплаты пойдет на кредит). Чем беднее город или регион, тем доступнее там жилье, в том числе для местных, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми.