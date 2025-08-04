В России предложили снизить ставки по ипотеке для москвичей

В Москве стоило бы сделать самые низкие ставки по ипотеке, так как цены на квартиры в столице многократно превышают местные зарплаты. В регионах жилье более-менее доступно. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести в России дифференцированные ставки по ипотеке в регионах.

Володин 17 июля предложил сделать ставку по ипотеке разной для регионов и учитывать, сколько детей в семье. Единая ставка не учитывает разницу в зарплатах по стране, отметил он.

«Исходя из логики «мерить по доходам», в Москве стоило бы давать самые низкие ставки по ипотеке, потому что цены на жилье там многократно превышают местные зарплаты, а в регионах жилье относительно более доступно. Например, в столице при ставке по ипотеке в 6% и стоимости квадратного метра в 310 тыс. рублей 40-метровая однушка на окраине обойдется в 12,4 млн рублей, или до 75 тыс. рублей в месяц. В Иваново, одном из небогатых областных центров, такая же квартира обойдется в 3 млн рублей, или до 18 тыс. рублей в месяц. Разница то есть — более чем в четыре раза. Вот только разница в зарплатах не так велика. В Москве медианная зарплата составляет 100–120 тыс. рублей, а в Иванове — 40–50 тыс. рублей. Разница — в 2,5 раза», — отметил Селезнев.

По его словам, получается, что более половины москвичей совершенно точно не могут себе позволить купить местную квартиру (нужно платить две трети своего дохода), а более половины ивановцев при той же самой ставке — с трудом, но могут тянуть такую ипотеку (около половины зарплаты пойдет на кредит). Чем беднее город или регион, тем доступнее там жилье, в том числе для местных, подчеркнул эксперт.

«Поменять ставки по ипотеке для наиболее востребованных (видимо, поднять) и наименее востребованных регионов (видимо, снизить) поможет кому-то из людей купить жилье в своем регионе, в том числе, потому что переезд в Москву станет недоступным для них. Но логичнее было бы создавать условия для жизни в регионах (инфраструктура, работа), а не ставить финансовый заслон для тех, кто едет в Москву, Санкт-Петербург и другие благополучные места, куда люди все равно едут, несмотря на низкую доступность жилья», — заключил Селезнев.

Ранее кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова заявила, что вторичные квартиры в России в августе подешевеют на 2% по сравнению с июнем и июлем.