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Россиянам пообещали увеличение пенсий в сентябре

Экономист Балынин: россиянам 80 лет прибавят к пенсии 10 тыс. рублей в сентябре
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Получатели страховых пенсий по старости — 80-летние юбиляры августа — получат увеличенные на 10 221,70 рубля выплаты в сентябре, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Данная величина в 10 221,70 рубля складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей.
В октябре выплаты будут увеличены пенсионные выплаты у граждан, получающих страховую пенсию по старости и отметивших 80 лет в сентябре 2025 года. Более того, в октябре будут увеличены на 7,6% пенсии у тех, кто их получает по линии Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСИН России и ряда других органов государственной власти. В ноябре будут увеличены выплаты получателям доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности. Например, если у этой категории пенсионеров не были учтены какие-либо данные и получатели таких доплат подали заявление не позднее 30 сентября 2025 года», — отметил Балынин.

По его словам, также ноябрьское увеличение пенсий затронет граждан, которым исполнится 80 лет в октябре 2025 года. Экономист пояснил, что если, допустим, страховая пенсия у такого человека в октябре 2025 года составляла 39 904,97 рубля, то в ноябре 2025 года она будет увеличена на 10 221,70 рубля и будет равна 50 126,67 рубля. Соответственно, за счет удвоения фиксированной выплаты и включения в нее надбавки за уход у пенсионера из приведенного примера страховая пенсия по старости в ноябре будет на 25,62% выше октябрьской выплаты, заключил экономист.

С февраля 2025 года средняя пенсия россиян составляет около 25 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, почему в 2025 году никто не выйдет на пенсию.

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